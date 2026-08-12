УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12236 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дефіцит пального у РФ
1 721 14

Росіянка скиглить через кілометрові черги на АЗС та дефіцит бензину в Сочі. ВIДЕО

Місцева жителька Сочі Краснодарського краю РФ розповіла про дефіцит палива та величезні черги на автозаправних станціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянки, проблеми з бензином дійшли до їхнього регіону, а на АЗС утворилися кілометрові черги.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На одному з кадрів вона зафільмувала колону автомобілів, яка розтягнулася на кілька вулиць.

Росіянка також заявила, що жителі Сочі можуть витратити цілу добу на пошуки пального по різних АЗС, а потім ще пів ночі простояти в черзі.

Дивіться також: У Криму на тлі дефіциту пального ввели нові правила перевезення бензину: окупантка шукає нові каністри. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин поскаржився, що купує бензин у "кримських бандюків": "Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет ужас просто". ВIДЕО

Автор: 

дефіцит (344) Сочі (54) атака (1922) паливо (551) ЗСУ (8970) дрони (8611) Краснодарський край РФ (115)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Нєх@й шастать!
показати весь коментар
12.08.2026 17:32 Відповісти
+4
Та ***** на них від слова зовсім. Що в нас кожна 3 тя новина про проблеми з пальним на болотах?
показати весь коментар
12.08.2026 17:33 Відповісти
+3
Факт!
нам цікава тільки одна новина з болота раптовий інсульт у *****
показати весь коментар
12.08.2026 17:48 Відповісти

Завантаження...

 
 