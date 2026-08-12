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Росіянка скиглить через кілометрові черги на АЗС та дефіцит бензину в Сочі. ВIДЕО
Місцева жителька Сочі Краснодарського краю РФ розповіла про дефіцит палива та величезні черги на автозаправних станціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянки, проблеми з бензином дійшли до їхнього регіону, а на АЗС утворилися кілометрові черги.
На одному з кадрів вона зафільмувала колону автомобілів, яка розтягнулася на кілька вулиць.
Росіянка також заявила, що жителі Сочі можуть витратити цілу добу на пошуки пального по різних АЗС, а потім ще пів ночі простояти в черзі.
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