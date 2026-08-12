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Россиянка жалуется на километровые очереди на АЗС и дефицит бензина в Сочи. ВИДЕО
Жительница Сочи в Краснодарском крае РФ рассказала о дефиците топлива и огромных очередях на автозаправочных станциях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки, проблемы с бензином дошли до их региона, а на АЗС образовались километровые очереди.
На одном из кадров она запечатлела колонну автомобилей, растянувшуюся на несколько улиц.
Россиянка также заявила, что жители Сочи могут потратить целые сутки на поиски топлива по разным АЗС, а затем ещё полночи простоять в очереди.
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