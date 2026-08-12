Россиянка жалуется на километровые очереди на АЗС и дефицит бензина в Сочи. ВИДЕО

Жительница Сочи в Краснодарском крае РФ рассказала о дефиците топлива и огромных очередях на автозаправочных станциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянки, проблемы с бензином дошли до их региона, а на АЗС образовались километровые очереди.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На одном из кадров она запечатлела колонну автомобилей, растянувшуюся на несколько улиц.

Россиянка также заявила, что жители Сочи могут потратить целые сутки на поиски топлива по разным АЗС, а затем ещё полночи простоять в очереди.

Смотрите также: В Крыму на фоне дефицита топлива ввели новые правила перевозки бензина: оккупантка ищет новые канистры. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин пожаловался, что покупает бензин у "крымских бандитов": "Впервые столько налички в сумке вожу, очко играет просто ужас". ВИДЕО