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Две россиянки избили мужчину в очереди за бензином на одной из АЗС в Волгограде. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой видно, как россияне устроили драку прямо в очереди на одной из АЗС в Волгоградской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах мужчина вступил в словесную перепалку с другим водителем, однако две россиянки решили не ждать, пока спор закончится мирно, и начали избивать мужчину.
Похоже, дефицит топлива все больше обостряет обстановку на российских АЗС.
После новых ударов Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в регионах РФ возникли очередные проблемы с поставками бензина.
Теперь россиянам приходится выстаивать километровые очереди, чтобы приобрести топливо, а вместе с этим — еще и отстаивать свое место в очереди буквально кулаками.
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+10 Виктор Шевченко
показать весь комментарий15.08.2026 17:08 Ответить Ссылка
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+7 Hrysha Hlyba
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