Две россиянки избили мужчину в очереди за бензином на одной из АЗС в Волгограде. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как россияне устроили драку прямо в очереди на одной из АЗС в Волгоградской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах мужчина вступил в словесную перепалку с другим водителем, однако две россиянки решили не ждать, пока спор закончится мирно, и начали избивать мужчину.

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Похоже, дефицит топлива все больше обостряет обстановку на российских АЗС.

После новых ударов Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в регионах РФ возникли очередные проблемы с поставками бензина.

Теперь россиянам приходится выстаивать километровые очереди, чтобы приобрести топливо, а вместе с этим — еще и отстаивать свое место в очереди буквально кулаками.

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