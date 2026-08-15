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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Две россиянки избили мужчину в очереди за бензином на одной из АЗС в Волгограде. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как россияне устроили драку прямо в очереди на одной из АЗС в Волгоградской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах мужчина вступил в словесную перепалку с другим водителем, однако две россиянки решили не ждать, пока спор закончится мирно, и начали избивать мужчину.

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Похоже, дефицит топлива все больше обостряет обстановку на российских АЗС.

После новых ударов Сил обороны по российским нефтеперерабатывающим предприятиям в регионах РФ возникли очередные проблемы с поставками бензина.

Теперь россиянам приходится выстаивать километровые очереди, чтобы приобрести топливо, а вместе с этим — еще и отстаивать свое место в очереди буквально кулаками.

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Автор: 

АЗС (506) бензин (367) дефицит (374) НПЗ (655) атака (1941) топливо (696) ВСУ (8282) дроны (7940)
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Топ комментарии
+10
Нам своє робити,а вони хай друг друга хоч перестріляють
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15.08.2026 17:08 Ответить
+8
скот бьет скот
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15.08.2026 17:00 Ответить
+7
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15.08.2026 17:03 Ответить

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