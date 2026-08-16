Ворог атакував Київщину дронами, була загроза для Києва. Працювали сили ППО (оновлено)

Зранку 16 серпня 2026 року війська РФ атакують Київщину ударними дронами. Працює ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Оновлена інформація

Станом на 8 ранку оголошено відбій загрози.

Що було раніше?

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні КОВА.

Повітряні сили також повідомляли про реактивні БпЛА на Київ.

Зранку у столиці оголошували повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Що передувало?

Як повідомлялося, вночі ворог ударив балістикою по Києву: двоє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі.

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