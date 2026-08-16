Ворог ударив балістикою по Києву: троє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 людини постраждали внаслідок російського нічного обстрілу Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, вночі 16 серпня Росія здійснила ворожу атаку на столицю. Внаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.

Наслідки

Оболонський район : сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Наразі відомо про 2 постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.

: сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Наразі відомо про 2 постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю. Голосіївський район: на території нежитлової будівлі сталася пожежа. Рятувальники локалізували загоряння.















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Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Київ балістикою. Наразі є загроза для столиці удару дронами.

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Оновлена інформація

Як інформує КМВА, станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки.