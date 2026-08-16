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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Ворог ударив балістикою по Києву: троє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 людини постраждали внаслідок російського нічного обстрілу Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, вночі 16 серпня Росія здійснила ворожу атаку на столицю. Внаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.

Наслідки

  • Оболонський район: сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Наразі відомо про 2 постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.
  • Голосіївський район: на території нежитлової будівлі сталася пожежа. Рятувальники локалізували загоряння.

Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва готується до ескалації, - Зеленський відреагував на нічні удари РФ по Запоріжжю і Києву. ФОТОрепортаж

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

За даними Повітряних сил, ворог атакував Київ балістикою. Наразі є загроза для столиці удару дронами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалено рішення обмежити дані щодо ворожої балістики в ранкових зведеннях: у режимі онлайн інформуватиметься усе без змін, - Ігнат

Оновлена інформація

Як інформує КМВА, станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки.

Автор: 

Київ (16829) обстріл (36179) балістичні ракети (712)
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Топ коментарі
+7
ЦАР та члени ЗЕклікі не постраждали? Ні?

Яке щастя! Така гарна новина зранку - ЦАР лишився неушкодженим!
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16.08.2026 07:27 Відповісти
+6
Кількість ракет вже не повідомляють. Мабуть так спокійніше? Хлопки і задимлення на черзі.
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16.08.2026 07:49 Відповісти
+4
Що нам дасть якщо ми будемо знати яка кількість їхньої балістики?Для нас важливіше знати коли в нас буде вона!!Бо тільки превентивно знищивши їхні виробництва ракет,ми досягнемо переваги.
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16.08.2026 08:27 Відповісти

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