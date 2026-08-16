Ворог ударив балістикою по Києву: троє постраждалих, руйнування та масштабна пожежа на ринку в Оболонському районі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
2 людини постраждали внаслідок російського нічного обстрілу Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, вночі 16 серпня Росія здійснила ворожу атаку на столицю. Внаслідок обстрілу сталися пожежі та руйнування в Оболонському та Голосіївському районах.
Наслідки
- Оболонський район: сталася масштабна пожежа на території одного із ринків. Наразі відомо про 2 постраждалих людей. На іншій локації внаслідок вибухової хвилі сталося незначне руйнування будівлі без загоряння. Також, ще за однією адресою сталося влучання в нежитлову будівлю.
- Голосіївський район: на території нежитлової будівлі сталася пожежа. Рятувальники локалізували загоряння.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.
За даними Повітряних сил, ворог атакував Київ балістикою. Наразі є загроза для столиці удару дронами.
Оновлена інформація
Як інформує КМВА, станом на 07:20 відомо про трьох потерпілих від нічної ворожої атаки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яке щастя! Така гарна новина зранку - ЦАР лишився неушкодженим!