Москва готується до ескалації, - Зеленський відреагував на нічні удари РФ по Запоріжжю і Києву. ФОТОрепортаж

З ночі тривають роботи по ліквідації наслідків російського удару у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим поцілив ворог?

За його словами, по місту були удари північнокорейською балістикою, "цирконами" та КАБами. Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі.

Жертви

На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та девʼятнадцять поранених у місті. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному з місць влучань.

Інші атаки ворога

Зеленський також нагадав, що у Києві ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні та підприємства.

"Фактично щодня продовжується терор дронами в наших прифронтових громадах. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях, є відключення. Всі служби працюють, щоб повернути світло родинам. Також били по Донеччині, Дніпровщині, Миколаївщині. Крім ракет, застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість з них - реактивні "шахеди", - уточнив глава держави.

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Посилення тиску на РФ

"Кожен крок Росії - нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну, більше допомоги для України з ППО - все це потрібно, щоб у миру був шанс. Дякую тим, хто допомагає", - резюмує він.

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