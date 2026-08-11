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Новини Фото Санкції проти Росії Атака РФ на Запоріжжя Атака ракет і БпЛА на Київ
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Москва готується до ескалації, - Зеленський відреагував на нічні удари РФ по Запоріжжю і Києву. ФОТОрепортаж

З ночі тривають роботи по ліквідації наслідків російського удару у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим поцілив ворог?

За його словами, по місту були удари північнокорейською балістикою, "цирконами" та КАБами. Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі.

Жертви

На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та девʼятнадцять поранених у місті.  Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на одному з місць влучань.

Інші атаки ворога

Зеленський також нагадав, що у Києві ракетним ударом пошкодили будівлю інфекційної лікарні та підприємства.

"Фактично щодня продовжується терор дронами в наших прифронтових громадах. У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях, є відключення. Всі служби працюють, щоб повернути світло родинам. Також били по Донеччині, Дніпровщині, Миколаївщині. Крім ракет, застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість з них - реактивні "шахеди", - уточнив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Києва: постраждала людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

атака рф на Україну 11 серпня
атака рф на Україну 11 серпня
атака рф на Україну 11 серпня
атака рф на Україну 11 серпня
атака рф на Україну 11 серпня
атака рф на Україну 11 серпня

Посилення тиску на РФ

"Кожен крок Росії - нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації. І реагувати світу потрібно зараз, не чекати. Більше санкційного тиску саме по підприємствах, що працюють на російську війну, більше допомоги для України з ППО - все це потрібно, щоб у миру був шанс. Дякую тим, хто допомагає", - резюмує він.

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Автор: 

Запоріжжя (2292) Зеленський Володимир (26638) Київ (16807) обстріл (36105) санкції (9512) Запорізька область (5144) Запорізький район (780)
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Топ коментарі
+20
Припини нам озвучувати, що робить і буде робити москва - захисти людей від смертоносних ракет, шахедів і КАБів. Тиж це у 2019 році обіцяв. Знову винні партнери, що не дали антибалістику? А де твоя? Хто змушував розмівновувати Чонгар і знищувати наші ракетні програми?
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11.08.2026 10:41 Відповісти
+11
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11.08.2026 10:26 Відповісти
+11
Красно вам дякуємо вельмишановний Володимир Олексадрович за те, що ви відреагували на нічні удари РФ по Запоріжжю і Києву, а також за інформацію про ураження цих міст і що були удари північнокорейською балістикою, "цирконами" та КАБами. А також за те, що Ви повідомили про те, що кожен крок рашки - це нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що москва готується не до миру, а до ескалації.
Дякую, велике дякую!
Чули порохоботи, а ви кажете, що Володимир Олександрович нічого не роблять. Роблять!
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11.08.2026 10:42 Відповісти

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