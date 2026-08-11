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Новини Обстріли Запоріжжя
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Удар по Запоріжжю: шестеро загиблих, десятки поранених. ВІДЕО+ФОТО

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок удару пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.

Російські війська застосували по обласному центру ракети та керовані авіабомби.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки атаки уточнюються

На місцях ударів працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків російської атаки та стану поранених може уточнюватися.

Росіяни масовано атакували Запоріжжя ракетами та КАБами:
Росіяни масовано атакували Запоріжжя ракетами та КАБами:
Росіяни масовано атакували Запоріжжя ракетами та КАБами:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала комбінованого удару по Запоріжжю: є загиблі та поранені, у місті пошкоджені будинки (оновлено)

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Запоріжжя (2292) обстріл (36105) Запорізька область (5144) Запорізький район (780)
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Топ коментарі
+17
де обіцяні , простроченим вавой ,3 000 ракет до кінця 2025 р??? Гаманець зе , Штірлецман , вжє космодроми " будує" за вкрадені в ЕС мільярди , щоб вам виродкам " дінастіі" міндіч-цукерманам , свіреденко-галущенко ………… всій банді кровью харкалось
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11.08.2026 07:53 Відповісти
+11
Черговий злочин рашиських варварів проти людяності ,рашиському чорту приность задоволеня убивати мирних громадян і за це йому нічого не буде. Немає в світі антивоєних демонстрацій проти рашиського геноциду,провалена дипломатична робота ,ну а "найвеличніший" створив в цей складний час кризу на рівному місці ,що йому що ворог убиває українців і все руйнує ,ось грошові потоки при закупівлях інша справа.
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11.08.2026 07:36 Відповісти
+11
Кацапи потвори. Як можна бити ракетами і КАБами по мирному місту? Горіти вам в пеклі терористи. А як спиться Голобородьку, який також довів ситуацію до цього стану. Хто вимагав розміновувати Чонгар і прилеглу територію? Хто вимагав відводити наші війська? Як міг приймати такі доленосні рішення, не маючи базової воєнної підготовки? Цим відкрив двері ворогу,тощо вони близько підійшли до Запоріжжя, Херсону і Дніпропетровської області. А потім ще і клістрони познімав із систем ППО, замість того, щоб за сім років виготовити свою.
Не справляється, дай місце іншим, йди як обіцяв. Скільки можуть гинути наші громадяни? А попереду ще холодна зима, а від Гаранта виключно обіцянки і відоси.
Царство Небесне загиблим в невинним людям, які вдосталь намучилися і натерпілися від цих обстрілів.
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11.08.2026 08:30 Відповісти

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