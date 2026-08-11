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Удар по Запоріжжю: шестеро загиблих, десятки поранених. ВІДЕО+ФОТО
У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару пошкоджень зазнали чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.
Російські війська застосували по обласному центру ракети та керовані авіабомби.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Наслідки атаки уточнюються
На місцях ударів працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків російської атаки та стану поранених може уточнюватися.
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Не справляється, дай місце іншим, йди як обіцяв. Скільки можуть гинути наші громадяни? А попереду ще холодна зима, а від Гаранта виключно обіцянки і відоси.
Царство Небесне загиблим в невинним людям, які вдосталь намучилися і натерпілися від цих обстрілів.