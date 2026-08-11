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Удар по Запорожью: шестеро погибших, десятки раненых. ВИДЕО+ФОТО
В Запорожье в результате российской атаки погибли шесть человек, еще 19 получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
В результате удара были повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.
Российские войска применили против областного центра ракеты и управляемые авиабомбы.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки уточняются
На местах ударов работают соответствующие службы. Информация о последствиях российской атаки и состоянии раненых может уточняться.
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Не справляється, дай місце іншим, йди як обіцяв. Скільки можуть гинути наші громадяни? А попереду ще холодна зима, а від Гаранта виключно обіцянки і відоси.
Царство Небесне загиблим в невинним людям, які вдосталь намучилися і натерпілися від цих обстрілів.