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Новости Обстрелы Запорожья
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Удар по Запорожью: шестеро погибших, десятки раненых. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье в результате российской атаки погибли шесть человек, еще 19 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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В результате удара были повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.

Российские войска применили против областного центра ракеты и управляемые авиабомбы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки уточняются

На местах ударов работают соответствующие службы. Информация о последствиях российской атаки и состоянии раненых может уточняться.

Россияне массированно атаковали Запорожье ракетами и КАБами:
Россияне массированно атаковали Запорожье ракетами и КАБами:
Россияне массированно атаковали Запорожье ракетами и КАБами:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью: есть погибшие и раненые, в городе повреждены дома (обновлено)

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Запорожье (3168) обстрел (34806) Запорожская область (4764) Запорожский район (774)
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Топ комментарии
+15
де обіцяні , простроченим вавой ,3 000 ракет до кінця 2025 р??? Гаманець зе , Штірлецман , вжє космодроми " будує" за вкрадені в ЕС мільярди , щоб вам виродкам " дінастіі" міндіч-цукерманам , свіреденко-галущенко ………… всій банді кровью харкалось
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11.08.2026 07:53 Ответить
+10
Черговий злочин рашиських варварів проти людяності ,рашиському чорту приность задоволеня убивати мирних громадян і за це йому нічого не буде. Немає в світі антивоєних демонстрацій проти рашиського геноциду,провалена дипломатична робота ,ну а "найвеличніший" створив в цей складний час кризу на рівному місці ,що йому що ворог убиває українців і все руйнує ,ось грошові потоки при закупівлях інша справа.
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11.08.2026 07:36 Ответить
+9
Кацапи потвори. Як можна бити ракетами і КАБами по мирному місту? Горіти вам в пеклі терористи. А як спиться Голобородьку, який також довів ситуацію до цього стану. Хто вимагав розміновувати Чонгар і прилеглу територію? Хто вимагав відводити наші війська? Як міг приймати такі доленосні рішення, не маючи базової воєнної підготовки? Цим відкрив двері ворогу,тощо вони близько підійшли до Запоріжжя, Херсону і Дніпропетровської області. А потім ще і клістрони познімав із систем ППО, замість того, щоб за сім років виготовити свою.
Не справляється, дай місце іншим, йди як обіцяв. Скільки можуть гинути наші громадяни? А попереду ще холодна зима, а від Гаранта виключно обіцянки і відоси.
Царство Небесне загиблим в невинним людям, які вдосталь намучилися і натерпілися від цих обстрілів.
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11.08.2026 08:30 Ответить

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