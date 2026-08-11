Удар по Запорожью: шестеро погибших, десятки раненых. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье в результате российской атаки погибли шесть человек, еще 19 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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В результате удара были повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.

Российские войска применили против областного центра ракеты и управляемые авиабомбы.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия атаки уточняются

На местах ударов работают соответствующие службы. Информация о последствиях российской атаки и состоянии раненых может уточняться.







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