РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью: есть погибшие и раненые, в городе повреждены дома (обновлено)

В ночь на 11 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Атака на Запорожье

По предварительной информации, в результате удара повреждены жилые дома и нежилые здания. Также произошло отключение электроэнергии и возникли пожары.

Экстренные службы уже работают на местах, - отметил Федоров.

Позже он сообщил, что в результате обстрела ранены как минимум два человека. Информация о последствиях атаки продолжает поступать.

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Уже известно о 9 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, - сообщил Иван Федоров.

Россияне атаковали промышленные объекты и инфраструктуру. Поврежден гаражный кооператив и нежилые здания.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

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В 02:07 - Федоров сообщил о пяти погибших в результате атаки на Запорожье и еще 20 раненых.

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