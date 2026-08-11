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Новости Обстрелы Киева
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Киев получил очередной удар баллистики: есть пострадавшие, вспыхнули пожары (обновлено)

В Киеве взрывы

В ночь на вторник, 11 августа, российские войска совершили очередную атаку на Киев с применением баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили Киевская городская военная администрация и Воздушные силы ВСУ.

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В КГВА сообщили об объявлении воздушной тревоги в столице из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги", — призвали в администрации.

Впоследствии в Киеве раздались взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил об атаке на город и призвал жителей находиться в укрытиях.

"Город подвергается баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Впоследствии он сообщил о вызове медиков в Шевченковский район Киева.

Обновленная информация

В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе зафиксировано возгорание складских помещений.

Угроза сохраняется. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновленная информация

По состоянию на 1:20 известно об одном потерпевшем. На месте работают службы, информация обновляется, – сообщили в КГВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ атакует Украину вечером 10 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

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Киев (27227) обстрел (34806) баллистические ракеты (676)
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Топ комментарии
+14
В нас немає балістики. Бо в нас досі немає мільярда дерев, мільона дронів і 4000$ зарплати вчителів. І навіть далеко не кожен з нас президент...
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11.08.2026 03:29 Ответить
+9
Хай но тільки завтра в зведеннях не буде знищення пари рашистських Вайлдберисів, НПЗ і десятка кораблів. А взагалі цей терор українських міст і цивільних не припиниться доти доки не буде палати моцква від нашої балістики.
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11.08.2026 01:43 Ответить
+6
240 Фламінгів вилітають на Москву. П.С. Уточнення, на Кайманові острови, у вигляді грошового еквіваленту.
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11.08.2026 06:35 Ответить

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