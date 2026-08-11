Киев получил очередной удар баллистики: есть пострадавшие, вспыхнули пожары (обновлено)
В ночь на вторник, 11 августа, российские войска совершили очередную атаку на Киев с применением баллистических ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили Киевская городская военная администрация и Воздушные силы ВСУ.
В КГВА сообщили об объявлении воздушной тревоги в столице из-за угрозы применения баллистических ракет.
"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до окончания тревоги", — призвали в администрации.
Впоследствии в Киеве раздались взрывы.
Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил об атаке на город и призвал жителей находиться в укрытиях.
"Город подвергается баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.
Впоследствии он сообщил о вызове медиков в Шевченковский район Киева.
Обновленная информация
В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе зафиксировано возгорание складских помещений.
Угроза сохраняется. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Обновленная информация
По состоянию на 1:20 известно об одном потерпевшем. На месте работают службы, информация обновляется, – сообщили в КГВА.
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