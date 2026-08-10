Россия атакует Украину вечером 10 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 10 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:03 — группа реактивных БПЛА на юго-востоке Днепропетровской области — курсом на Днепр.
В 19:04 — группа БПЛА с Черного моря — курсом на юг Одесской области.
В 19:09 — БПЛА на севере Черниговской области — курсом на Любеч, Славутич.
Обновленная информация
В 20:35 – БпЛА на Запорожье с юга.
В 20:38 – группа реактивных БпЛА в направлении Днепра.
В 21:06 – группа реактивных БПЛА с Черного моря – курсом на Сергеевку (Одесщина).
В 21:18 – Одесщина: реактивные БпЛА курсом на Маяки.
Обновленная информация
В 21:26 – группа реактивных БПЛА из Черного моря – курсом на Очаков (Николаевщина).
В 21:39 – КАБы на Запорожье, Харьковщину.
В 21:45 – реактивный БпЛА курсом на Сумы.
Обновленная информация
В 23:20 – Воздушные силы сообщают:
- Группа БпЛА через Херсонскую область в направлении Снигиревки (Николаевщина).
- Харьковщина: БпЛА курсом на Гуты, Богодухов.
- Одещина: реактивный курс БпЛА на Татарбунары/Сарату.
В 23:50 – Одесщина: реактивный БпЛА мимо Раздельной курсом на Цебриково/Захаровку. Полтавщина: БПЛА курсом на Гадяч.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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