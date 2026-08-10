Россия атакует Украину вечером 10 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 10 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:03 — группа реактивных БПЛА на юго-востоке Днепропетровской области — курсом на Днепр.

В 19:04 — группа БПЛА с Черного моря — курсом на юг Одесской области.

В 19:09 — БПЛА на севере Черниговской области — курсом на Любеч, Славутич.

Обновленная информация

В 20:35 – БпЛА на Запорожье с юга.

В 20:38 – группа реактивных БпЛА в направлении Днепра.

В 21:06 – группа реактивных БПЛА с Черного моря – курсом на Сергеевку (Одесщина).

В 21:18 – Одесщина: реактивные БпЛА курсом на Маяки.

Обновленная информация

В 21:26 – группа реактивных БПЛА из Черного моря – курсом на Очаков (Николаевщина).

В 21:39 – КАБы на Запорожье, Харьковщину.

В 21:45 – реактивный БпЛА курсом на Сумы.

Обновленная информация

В 23:20 – Воздушные силы сообщают:

Группа БпЛА через Херсонскую область в направлении Снигиревки (Николаевщина).

Харьковщина: БпЛА курсом на Гуты, Богодухов.

Одещина: реактивный курс БпЛА на Татарбунары/Сарату.

В 23:50 – Одесщина: реактивный БпЛА мимо Раздельной курсом на Цебриково/Захаровку. Полтавщина: БПЛА курсом на Гадяч.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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