РФ атакує Україну увечері 10 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 10 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:03 - Група реактивних БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.
О 19:04 - Група БпЛА з Чорного моря - курсом на південь Одещини.
О 19:09 - БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Любеч, Славутич.
Оновлена інформація
О 20:35 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 20:38 - Група реактивних БпЛА в напрямку Дніпра.
О 21:06 - Група реактивних БпЛА з Чорного моря - курсом на Сергіївку (Одещина).
О 21:18 - Одещина: реактивні БпЛА курсом на Маяки.
Оновлена інформація
О 21:26 - Група реактивних БпЛА з Чорного моря - курсом на Очаків (Миколаївщина).
О 21:39 - КАБи на Запоріжжя, Харківщину.
О 21:45 - Реактивний БпЛА курсом на Суми.
Оновлена інформація
О 23:20 - Повітряні сили повідомляють:
- Група БпЛА через Херсонщину у напрямку Снігурівки (Миколаївщина).
- Харківщина: БпЛА курсом на Гути, Богодухів.
- Одещина: реактивний БпЛА курсом на Татарбунари/Сарату.
О 23:50 - Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну курсом на Цебрикове/Захарівку. Полтавщина: БпЛА курсом на Гадяч.
О 00:02 - Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.
О 00:26 - Ракета через Харківщину.
О 00:27 - Ракети на Павлоград.
О 00:27 - Дві ракети повз Павлоград.
О 00:28 - Балістичні ракети на Запоріжжя.
О 00:29 - Балістична ракета на Київ.
О 00:30 - КАБи на Запоріжжя.
О 00:31 - Миколаївщина: групи БпЛА курсом на Баштанку.
О 00:32 - Балістична ракета через Сумщину.
О 00:33 - Балістика повз Кролевець! Далі - на Чернігівщину.
О 00:34 - Дві балістичні ракети курсом на Київ.
О 00:36 - Балістика через Харківщину.
О 00:37 - Ракета курсом на Запоріжжя.
О 00:37 - Групи БпЛА через Баштанку курсом на Миколаїв.
О 00:40 - Загроза застосування балістичних ракет зберігається! Не ігноруйте тривогу.
О 01:05 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 01:31 - Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Нову Водолагу. Одещина: реактивний БпЛА курсом на Тузли.
О 01:40 - Реактивний БпЛА курсом на Полтаву.
О 01:47 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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