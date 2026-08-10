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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 10 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака шахедів

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 10 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:03 - Група реактивних БпЛА на південному сході Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.

О 19:04 - Група БпЛА з Чорного моря - курсом на південь Одещини.

О 19:09 - БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на Любеч, Славутич.

Оновлена інформація

О 20:35 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 20:38 - Група реактивних БпЛА в напрямку Дніпра.

О 21:06 - Група реактивних БпЛА з Чорного моря - курсом на Сергіївку (Одещина).

О 21:18 - Одещина: реактивні БпЛА курсом на Маяки.

Оновлена інформація

О 21:26 - Група реактивних БпЛА з Чорного моря - курсом на Очаків (Миколаївщина).

О 21:39 - КАБи на Запоріжжя, Харківщину.

О 21:45 - Реактивний БпЛА курсом на Суми.

Оновлена інформація

О 23:20 - Повітряні сили повідомляють: 

  • Група БпЛА через Херсонщину у напрямку Снігурівки (Миколаївщина).
  • Харківщина: БпЛА курсом на Гути, Богодухів.
  • Одещина: реактивний БпЛА курсом на Татарбунари/Сарату.

О 23:50 - Одещина: реактивний БпЛА повз Роздільну курсом на Цебрикове/Захарівку. Полтавщина: БпЛА курсом на Гадяч.

О 00:02 - Групи БпЛА через Херсонщину у напрямку Кривого Рогу.

О 00:26 - Ракета через Харківщину.

О 00:27 - Ракети на Павлоград.

О 00:27 - Дві ракети повз Павлоград.

О 00:28 - Балістичні ракети на Запоріжжя.

О 00:29 - Балістична ракета на Київ.

О 00:30 - КАБи на Запоріжжя.

О 00:31 - Миколаївщина: групи БпЛА курсом на Баштанку.

О 00:32 - Балістична ракета через Сумщину.

О 00:33 - Балістика повз Кролевець! Далі - на Чернігівщину.

О 00:34 - Дві балістичні ракети курсом на Київ.

О 00:36 - Балістика через Харківщину.

О 00:37 - Ракета курсом на Запоріжжя.

О 00:37 - Групи БпЛА через Баштанку курсом на Миколаїв.

О 00:40 - Загроза застосування балістичних ракет зберігається! Не ігноруйте тривогу.

О 01:05 -  Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:31 - Харківщина: реактивний БпЛА курсом на Нову Водолагу. Одещина: реактивний БпЛА курсом на Тузли.

О 01:40 -  Реактивний БпЛА курсом на Полтаву.

О 01:47 - Одещина: реактивний БпЛА курсом на Маяки.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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обстріл (36105) атака (1918) дрони (8599) Шахед (2413)
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Топ коментарі
+7
Тваринний світ у всій красі! "Ето животниє"! Скоріше би вони почали жерти один одного, світ став би чістішим...
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10.08.2026 21:32 Відповісти
+3
Балістика від самого штілярмана коли полетить на мацкву?
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11.08.2026 01:55 Відповісти
+1
Треба палити склади/сховища/холодильники з їдлом. А ще - лікерогорілчані виробництва..
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10.08.2026 22:32 Відповісти

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