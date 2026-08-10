Росіянка скиглить, що Wildberries продає їхні "знищені" товари на інших маркетплейсах. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому обурена росіянка скаржиться, що маркетплейс Wildberries продає "знищені" товари продавців на іншій платформі - AliExpress.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка скиглить, що вона та ще тисячі російських продавців виявили свої товари на AliExpress, хоча, за її словами, передавати їх для продажу на інших майданчиках ніхто не дозволяв.

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За словами росіянки, Wildberries уже кілька разів змінював умови оферти після атак українських дронів по складах маркетплейсу. Серед останніх змін, як стверджує обурена, з’явився пункт, який дозволяє компанії розміщувати товари продавців на інших платформах без їхньої згоди.

У результаті російські продавці опинилися в дещо парадоксальній ситуації: поки одні вважають свої товари знищеними після ударів по складах, інші раптом знаходять їх у продажу на сторонніх маркетплейсах.

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