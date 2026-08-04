Маркетплейс Ozon припинив доставку до Криму та відповів окупантці: "Севастополь - это не территория РФ". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому мешканка окупованого Севастополя скиглить про "несправедливість" після того, як маркетплейс Ozon перестав оформлювати доставку товарів до міста та на територію тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі атак по складах Wildberries інший російський маркетплейс Ozon виключив Севастополь і Крим зі списку доступних для доставки регіонів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами росіянки, ще вчора вона без проблем оформлювала замовлення, однак уже сьогодні служба підтримки повідомила їй, що Севастополь не входить до складу території РФ, а тому доставка товарів туди неможлива.

"Ещё буквально вчера Ozon доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь, а сегодня оказывается, что Севастополь - это не территория РФ", - бідкається окупантка на відео.

Після такої відповіді маркетплейсу росіянці залишилося лише обурюватися новими "сюрпризами" для мешканців окупованого півострова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка з Самарської області скиглить через удари дронів по складах Wildberries. ВIДЕО

Дивіться також: Після ударів українських дронів Wildberries вивозить склади до Казахстану, Білорусі та Узбекистану, – росЗМІ