Після ударів українських дронів Wildberries вивозить склади до Казахстану, Білорусі та Узбекистану, – росЗМІ

Найбільший російський маркетплейс Wildberries почав переносити товари тривалого зберігання на склади в Казахстані, Білорусі та Узбекистані після серії ударів українських безпілотників по своїй логістичній інфраструктурі в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times, з посиланням на учасників зустрічей компанії з продавцями.

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Після ударів дронів компанія змінює логістику

За словами співрозмовників видання, представники Wildberries повідомили продавцям, що склади для довгострокового зберігання товарів тепер працюватимуть за межами Росії.

Один із продавців зазначив, що компанія вже почала перенаправляти товари на закордонні майданчики.

"Тільки компанія просить постачати товар на новий склад, як у нього б'ють дрони", – цитують росЗМІ одного з учасників зустрічі.

За даними російської сторони, внаслідок атак українських безпілотників Wildberries втратила близько 20% своїх складських потужностей.

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Російські продавці побоюються збитків

Співрозмовники видання стверджують, що перенесення складів може збільшити терміни доставки товарів і зробити логістику дорожчою.

Крім того, продавці занепокоєні необхідністю оформлення митних декларацій під час переміщення товарів через кордон. За їхніми словами, частина продукції потрапляла до Росії за "сірими" схемами, що може ускладнити її експорт.

Також російські підприємці побоюються, що через нову логістику на маркетплейсі зросте частка дешевих товарів із Китаю, що посилить конкуренцію для російських виробників.

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Компанія вже розвиває інфраструктуру за кордоном

За інформацією росЗМІ, Wildberries уже має складські комплекси в Казахстані, Білорусі та Узбекистані, а також будує нові логістичні об'єкти.

Зокрема, у Казахстані компанія орендує близько 46 тис. кв. м складських площ і будує ще понад 260 тис. кв. м. У Білорусі триває будівництво великого складського комплексу, а в Узбекистані створюється центральноазійський логістичний хаб.

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