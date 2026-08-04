Уражено пункт ФСБ РФ у Щасливцевому, мости та інші об’єкти ворога, - Генштаб

У ніч на 4 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у Щасливцевому Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Як зазначається, втрати ворога уточнюються.

Удари по мостах

Також уражено автомобільний міст через річку Сейм у районі Званого Курської області РФ та залізничний міст через річку Молочна у районі Світлодолинського Запорізької області, які противник використовує для військової логістики та перекидання сил і засобів.

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Інші ураження

Також завдано ураження ремонтним підрозділам окупантів у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.

В тимчасово окупованому українському Криму уражено пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних БпЛА типу "Герань/Гербера" в Оленівці і вежу із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці.

Окрім того, у Бахмуті Донецької області уражено пункт управління противника та вузол зв'язку.

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