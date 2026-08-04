Українські дрони вперше атакували склад однієї з найбільших мереж супермаркетів РФ, - росЗМІ
Українські безпілотники вперше атакували розподільчий центр однієї з найбільших російських мереж супермаркетів – "Лента". Після удару на об'єкті в Ленінградській області виникла пожежа, а склад тимчасово зупинив приймання товарів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Склад "Ленти" призупинив роботу після атаки
За даними російської сторони, безпілотник впав на території логістичного центру близько 5:00 ранку. Пожежу гасили приблизно чотири години.
У компанії заявили, що один із працівників отримав опіки, а розподільчий центр тимчасово припинив приймати продукцію від постачальників. Водночас у мережі стверджують, що магазини забезпечені достатніми запасами товарів.
Російські ритейлери побоюються нових ударів
За інформацією Bloomberg, після атак на логістичні центри Wildberries і Ozon великі торговельні мережі Росії почали готуватися до можливих нових ударів.
За даними агентства, керівництво "Ленти" та X5 Group, якій належать мережі "Пятерочка" і "Перекресток", зверталося до російського уряду через зростання ризиків.
Ритейлери намагаються перебудувати логістику: збільшити запаси товарів у постачальників, частіше використовувати невеликі склади замість великих логістичних хабів та змінити схеми доставки, щоб зменшити наслідки можливих атак.
За даними "Коммерсанта", мережі "Магнит" і X5 уже запропонували частині постачальників самостійно доставляти продукцію до магазинів і розподільчих центрів. Російські експерти визнають, що така перебудова логістики призведе до зростання витрат і, ймовірно, подорожчання продуктів.
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