Після ударів України Wildberries заборонив працівникам проносити на склади смартфони з камерами, - росЗМІ
Після серії атак українських безпілотників на логістичні центри Wildberries російський маркетплейс заборонив співробітникам проносити на склади смартфони з камерами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали, зокрема й "Осторожно, новости".
На склади – лише з кнопковими телефонами
За даними російських медіа, із 3 серпня працівникам дозволено приносити на роботу лише кнопкові телефони без камер.
У повідомленні, яке отримали співробітники, зазначається, що після дозволу користуватися смартфонами на складах були зафіксовані випадки зйомки безпілотників та наслідків їхніх ударів із подальшим поширенням цих матеріалів.
Компанія послалася на безпеку
У Wildberries заявили, що фото- та відеозйомка атак нібито може загрожувати безпеці співробітників і розкрити розташування засобів протиповітряної оборони.
Працівників також попередили, що за поширення таких матеріалів може наставати адміністративна, а в окремих випадках – кримінальна відповідальність.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що після ударів українських безпілотників по логістичних центрах Wildberries компанія вже почала переглядати правила роботи своїх складів.
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