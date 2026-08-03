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Новини Удари по логістиці РФ
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Після ударів України Wildberries заборонив працівникам проносити на склади смартфони з камерами, - росЗМІ

Wildberries заборонив співробітникам смартфони після атак українських дронів

Після серії атак українських безпілотників на логістичні центри Wildberries російський маркетплейс заборонив співробітникам проносити на склади смартфони з камерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські телеграм-канали, зокрема й "Осторожно, новости".

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На склади – лише з кнопковими телефонами

За даними російських медіа, із 3 серпня працівникам дозволено приносити на роботу лише кнопкові телефони без камер.

У повідомленні, яке отримали співробітники, зазначається, що після дозволу користуватися смартфонами на складах були зафіксовані випадки зйомки безпілотників та наслідків їхніх ударів із подальшим поширенням цих матеріалів.

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Компанія послалася на безпеку

У Wildberries заявили, що фото- та відеозйомка атак нібито може загрожувати безпеці співробітників і розкрити розташування засобів протиповітряної оборони.

Працівників також попередили, що за поширення таких матеріалів може наставати адміністративна, а в окремих випадках – кримінальна відповідальність.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що після ударів українських безпілотників по логістичних центрах Wildberries компанія вже почала переглядати правила роботи своїх складів.

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заборона (1083) телефон (152) логістика (194) Удари по РФ (1173)
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Топ коментарі
+5
во всем виноваты смартфоны - запретить
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03.08.2026 14:53 Відповісти
+2
Тепер вони триматимуть їх в машинах, щоб знімати, коли потікають на вулицю до стоянок.Що зміниться?
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03.08.2026 14:57 Відповісти
+1
Дрони можна?
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03.08.2026 14:58 Відповісти

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