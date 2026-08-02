Жителі Самарської області РФ публікують кадри, як дим від палаючого складу Wildberries накриває цілі населені пункти. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому жителі селища Новосемейкіне Самарської області РФ показують наслідки пожежі на логістичному центрі маркетплейсу Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 2 серпня українські безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Самарській області.

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Також відомо, що командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив ураження логістичного центру Wildberries у Новосемейкіному.

На кадрах видно, що густа хмара диму від масштабної пожежі накрила все селище та продовжує поширюватися у бік сусідніх населених пунктів.

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