Жителі Самарської області РФ публікують кадри, як дим від палаючого складу Wildberries накриває цілі населені пункти. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому жителі селища Новосемейкіне Самарської області РФ показують наслідки пожежі на логістичному центрі маркетплейсу Wildberries.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 2 серпня українські безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Самарській області.
Також відомо, що командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив ураження логістичного центру Wildberries у Новосемейкіному.
На кадрах видно, що густа хмара диму від масштабної пожежі накрила все селище та продовжує поширюватися у бік сусідніх населених пунктів.
Топ коментарі
+10 Леонід #587957
показати весь коментар02.08.2026 14:56 Відповісти Посилання
+5 scanncode scanncode
показати весь коментар02.08.2026 15:30 Відповісти Посилання
+4 Валентин Віт #622687
показати весь коментар02.08.2026 14:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль