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Новини Відео Результати роботи підрозділів СБС Удари по логістиці РФ
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Жителі Самарської області РФ публікують кадри, як дим від палаючого складу Wildberries накриває цілі населені пункти. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому жителі селища Новосемейкіне Самарської області РФ показують наслідки пожежі на логістичному центрі маркетплейсу Wildberries.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 2 серпня українські безпілотники атакували логістичний центр компанії Wildberries у Самарській області.

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Також відомо, що командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив ураження логістичного центру Wildberries у Новосемейкіному.

На кадрах видно, що густа хмара диму від масштабної пожежі накрила все селище та продовжує поширюватися у бік сусідніх населених пунктів.

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атака (1882) логістика (192) дрони (8520) Сили безпілотних систем (609) Самарська область (15)
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Топ коментарі
+10
Сладкій і пріятний дим свінасабачіва Атєчіства.
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02.08.2026 14:56 Відповісти
+5
І так красіво б*дь дим стелиться! Рівно над центром вулиці, маю віддати належне автору! Прекрасна робота СБС!
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02.08.2026 15:30 Відповісти
+4
дихайте на всі груди, братья, воно лікувальне!))
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02.08.2026 14:58 Відповісти

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