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Новости Видео Результаты работы подразделений СБС Удары по логистике РФ
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Жители Самарской области РФ публикуют кадры, как дым от горящего склада Wildberries накрывает целые населенные пункты. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой жители поселка Новосемейкино в Самарской области РФ показывают последствия пожара на логистическом центре маркетплейса Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 2 августа украинские беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Самарской области.

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Также известно, что командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил поражение логистического центра Wildberries в Новосемейкино.

На кадрах видно, что густое облако дыма от масштабного пожара накрыло весь поселок и продолжает распространяться в сторону соседних населенных пунктов.

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атака (1886) логистика (171) дроны (7819) Силы беспилотных систем (601) Самарская область (15)
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Топ комментарии
+16
Сладкій і пріятний дим свінасабачіва Атєчіства.
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02.08.2026 14:56 Ответить
+10
І так красіво б*дь дим стелиться! Рівно над центром вулиці, маю віддати належне автору! Прекрасна робота СБС!
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02.08.2026 15:30 Ответить
+7
дихайте на всі груди, братья, воно лікувальне!))
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02.08.2026 14:58 Ответить

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