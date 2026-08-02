Жители Самарской области РФ публикуют кадры, как дым от горящего склада Wildberries накрывает целые населенные пункты. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой жители поселка Новосемейкино в Самарской области РФ показывают последствия пожара на логистическом центре маркетплейса Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 2 августа украинские беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Самарской области.

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Также известно, что командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил поражение логистического центра Wildberries в Новосемейкино.

На кадрах видно, что густое облако дыма от масштабного пожара накрыло весь поселок и продолжает распространяться в сторону соседних населенных пунктов.

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