После ударов Украины Wildberries запретил сотрудникам проносить на склады смартфоны с камерами, - российские СМИ

После серии атак украинских беспилотников на логистические центры Wildberries российский маркетплейс запретил сотрудникам проносить на склады смартфоны с камерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе "Осторожно, новости".

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На склады - только с кнопочными телефонами

По данным российских СМИ, с 3 августа сотрудникам разрешено приносить на работу только кнопочные телефоны без камер.

В сообщении, полученном сотрудниками, отмечается, что после разрешения пользоваться смартфонами на складах были зафиксированы случаи съемки беспилотников и последствий их ударов с последующим распространением этих материалов.

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Компания сослалась на безопасность

В Wildberries заявили, что фото- и видеосъемка атак якобы может угрожать безопасности сотрудников и раскрыть расположение средств противовоздушной обороны.

Сотрудников также предупредили, что за распространение таких материалов может наступить административная, а в отдельных случаях - уголовная ответственность.

Ранее российские СМИ сообщали, что после ударов украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries компания уже начала пересматривать правила работы своих складов.

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