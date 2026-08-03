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Новости Удары по логистике РФ
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После ударов Украины Wildberries запретил сотрудникам проносить на склады смартфоны с камерами, - российские СМИ

Wildberries запретил сотрудникам пользоваться смартфонами после атак украинских дронов

После серии атак украинских беспилотников на логистические центры Wildberries российский маркетплейс запретил сотрудникам проносить на склады смартфоны с камерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы, в том числе "Осторожно, новости".

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На склады - только с кнопочными телефонами

По данным российских СМИ, с 3 августа сотрудникам разрешено приносить на работу только кнопочные телефоны без камер.

В сообщении, полученном сотрудниками, отмечается, что после разрешения пользоваться смартфонами на складах были зафиксированы случаи съемки беспилотников и последствий их ударов с последующим распространением этих материалов.

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Компания сослалась на безопасность

В Wildberries заявили, что фото- и видеосъемка атак якобы может угрожать безопасности сотрудников и раскрыть расположение средств противовоздушной обороны.

Сотрудников также предупредили, что за распространение таких материалов может наступить административная, а в отдельных случаях - уголовная ответственность.

Ранее российские СМИ сообщали, что после ударов украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries компания уже начала пересматривать правила работы своих складов.

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запрет (1741) телефон (255) логистика (173) Удары по РФ (1124)
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Топ комментарии
+6
во всем виноваты смартфоны - запретить
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03.08.2026 14:53 Ответить
+3
Тепер вони триматимуть їх в машинах, щоб знімати, коли потікають на вулицю до стоянок.Що зміниться?
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03.08.2026 14:57 Ответить
+1
Дрони можна?
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03.08.2026 14:58 Ответить

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