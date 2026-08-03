Найбільші торговельні мережі РФ на тлі українських дронових атак готуються до нових ударів по складах, - росЗМІ

Найбільші продуктові мережі Росії почали змінювати логістичні схеми через побоювання нових українських ударів по складській інфраструктурі. Частину ризиків ритейлери вже намагаються перекласти на постачальників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times, із посиланням на "Коммерсант".

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Логістику перебудовують після атак на склади

За даними видання, мережі "Магніт", X5 (до якої входять "Пятерочка", "Перекресток" і "Чижик"), "Лента", Metro та "Вкусвилл" обговорюють перехід на нову модель постачання. Постачальникам пропонують самостійно доставляти продукцію безпосередньо до магазинів, минаючи розподільчі центри.

Причиною такого кроку називають побоювання щодо стабільної роботи логістичної інфраструктури після серії ударів по складах найбільшого російського маркетплейса Wildberries.

Ще жорсткіший підхід, за даними "Коммерсанта", запропонувала мережа "Красное & Белое". Компанія хоче звільнити себе від відповідальності за товар, який може бути знищений унаслідок форс-мажорних обставин, зокрема атак безпілотників.

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Постачальники попереджають про подорожчання товарів

Представники російського бізнесу розкритикували такі ініціативи. Виконавчий директор асоціації виробників пива, солоду та напоїв В'ячеслав Мамонтов заявив, що перекладати всі ризики на постачальників неправомірно та суперечить законодавству.

Аналітики також попереджають, що нова схема доставки неминуче збільшить витрати виробників. Це може призвести до зростання відпускних цін на продукцію, тоді як самі торговельні мережі через конкуренцію не зможуть повністю перекласти ці витрати на покупців.

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Понад мільйон квадратних метрів складів виведено з ладу

За інформацією російських ЗМІ, від середини липня українські сили завдали ударів щонайменше по 20 розподільчих центрах Wildberries у різних регіонах РФ.

Стверджується, що внаслідок атак із ладу виведено понад 1 млн квадратних метрів складських площ із загальних 5,2 млн. Найбільших втрат зазнав логістичний центр у підмосковній Електросталі площею 250 тис. квадратних метрів, який, за даними видання, повністю згорів після удару 18 липня.

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