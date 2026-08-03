Крупнейшие торговые сети РФ готовятся к новым ударам по складам из-за атак Украины, - российские СМИ

Крупнейшие продуктовые сети России начали менять логистические схемы из-за опасений новых украинских ударов по складской инфраструктуре. Часть рисков ритейлеры уже пытаются переложить на поставщиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе и The Moscow Times, со ссылкой на "Коммерсант".

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Логистику перестраивают после атак на склады

По данным издания, сети "Магнит", X5 (в которую входят "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"), "Лента", Metro и "Вкусвилл" обсуждают переход на новую модель поставок. Поставщикам предлагают самостоятельно доставлять продукцию непосредственно в магазины, минуя распределительные центры.

Причиной такого шага называют опасения относительно стабильной работы логистической инфраструктуры после серии ударов по складам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries.

Еще более жесткий подход, по данным "Коммерсанта", предложила сеть "Красное & Белое". Компания хочет освободить себя от ответственности за товар, который может быть уничтожен в результате форс-мажорных обстоятельств, в частности атак беспилотников.

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Поставщики предупреждают о подорожании товаров

Представители российского бизнеса раскритиковали такие инициативы. Исполнительный директор ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявил, что перекладывать все риски на поставщиков неправомерно и противоречит законодательству.

Аналитики также предупреждают, что новая схема доставки неизбежно увеличит расходы производителей. Это может привести к росту отпускных цен на продукцию, тогда как сами торговые сети из-за конкуренции не смогут полностью переложить эти расходы на покупателей.

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Более миллиона квадратных метров складов выведены из строя

По информации российских СМИ, с середины июля украинские силы нанесли удары как минимум по 20 распределительным центрам Wildberries в различных регионах РФ.

Утверждается, что в результате атак выведено из строя более 1 млн квадратных метров складских площадей из общего числа 5,2 млн. Наибольшие потери понес логистический центр в подмосковной Электростали площадью 250 тыс. квадратных метров, который, по данным издания, полностью сгорел после удара 18 июля.

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