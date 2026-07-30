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После ударов по складам Wildberries россиянка ныет и просит срочно скупать ее товар. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка призывает жителей РФ срочно раскупить ее товар из-за атак на логистические склады Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что забрать продукцию со складов сейчас невозможно, а единственным способом избежать убытков называет ее скорейшую продажу.

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По словам россиянки, она просит каждого жителя РФ купить что-нибудь, пока ее товар не сгорел во время возможной очередной атаки на склады маркетплейса.

"Купите, пожалуйста, что-нибудь, поддержите нас. Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел", — жалуется россиянка на видео.

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атака (1858) ВСУ (8196) логистика (166) дроны (7795) Силы беспилотных систем (598)
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Топ комментарии
+31
Потвора плаче за грошима , за матеріальне . А у нас плачуть за дітьми , яких ці потвори вбили . Згоріть всі разом з ********** -не жалко !
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30.07.2026 00:24 Ответить
+22
Попроси свого кремлівського вибл@дка ,
щоби скупив твій товар та вивів своіх
скажених собак з Украни !
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30.07.2026 00:16 Ответить
+14
*** ....які страшні рашисткі азіатки потворні ,це ті шо перевели свою натуральну генетику ,Мама мія ,шо вони з собою наексперементували ...
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30.07.2026 00:28 Ответить

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