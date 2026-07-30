После ударов по складам Wildberries россиянка ныет и просит срочно скупать ее товар. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка призывает жителей РФ срочно раскупить ее товар из-за атак на логистические склады Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что забрать продукцию со складов сейчас невозможно, а единственным способом избежать убытков называет ее скорейшую продажу.
По словам россиянки, она просит каждого жителя РФ купить что-нибудь, пока ее товар не сгорел во время возможной очередной атаки на склады маркетплейса.
"Купите, пожалуйста, что-нибудь, поддержите нас. Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел", — жалуется россиянка на видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоби скупив твій товар та вивів своіх
скажених собак з Украни !