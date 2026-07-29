Силы беспилотных систем поразили 164 энергетические цели оккупантов в Крыму и на ВОТ. ВИДЕО

Украинские операторы беспилотников продолжают систематически уничтожать энергетическую инфраструктуру российских захватчиков на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения "Птахи СБС" провели масштабную операцию по обесточиванию военно-логистических узлов врага.

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Только в течение 28–29 июля было успешно поражено по 10 энергоузлов: 6 из них — в ВОТ Крыма, еще 4 — на захваченных территориях Херсонской и Луганской областей. Точные удары пришлись на подстанции ПС 330, ПС 220 и ПС 110 в Керчи, Феодосии, Евпатории, Каирке и других населенных пунктах.

В целом за время проведения операции с 1 по 29 июля общее число уничтоженных и поврежденных объектов достигло 164 энергетических целей, что существенно подорвало энергообеспечение военных объектов и логистики оккупантов.

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