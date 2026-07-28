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"Птахи Мадяра" готовят новые дальнобойные удары по военным целям РФ, - СБС. ФОТО

Силы беспилотных систем ВСУ объявили о новой серии ударов по военным объектам российской армии. К боевому применению уже готовятся дальнобойные беспилотники, действующие в оперативной глубине противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы беспилотных систем, подготовку к выполнению боевых задач проводят операторы 7-го батальона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра".

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В СБС отметили, что беспилотные комплексы класса middle strike предназначены для поражения критически важных военных объектов противника далеко за линией фронта.

Среди приоритетных целей - логистические узлы, транспорт, средства противовоздушной обороны, топливная инфраструктура, пункты управления и другие военные объекты на временно оккупированных территориях Украины.

Силы беспилотных систем анонсировали новые удары по военным объектам россиян
Силы беспилотных систем анонсировали новые удары по военным объектам россиян
Силы беспилотных систем анонсировали новые удары по военным объектам россиян
Силы беспилотных систем анонсировали новые удары по военным объектам россиян
Силы беспилотных систем анонсировали новые удары по военным объектам россиян
Силы беспилотных систем анонсировали новые удары по военным объектам россиян

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что эффективность таких операций обеспечивается совместной работой операторов, инженеров, аналитиков и командиров, а также тщательной подготовкой беспилотных комплексов к выполнению боевых задач.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал план дальнобойных операций и перечень приоритетных целей для украинских сил обороны.

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