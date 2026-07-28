"Птахи Мадяра" готовят новые дальнобойные удары по военным целям РФ, - СБС. ФОТО

Силы беспилотных систем ВСУ объявили о новой серии ударов по военным объектам российской армии. К боевому применению уже готовятся дальнобойные беспилотники, действующие в оперативной глубине противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы беспилотных систем, подготовку к выполнению боевых задач проводят операторы 7-го батальона 414-й отдельной бригады "Птахи Мадяра".

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В СБС отметили, что беспилотные комплексы класса middle strike предназначены для поражения критически важных военных объектов противника далеко за линией фронта.

Среди приоритетных целей - логистические узлы, транспорт, средства противовоздушной обороны, топливная инфраструктура, пункты управления и другие военные объекты на временно оккупированных территориях Украины.













В Силах беспилотных систем подчеркнули, что эффективность таких операций обеспечивается совместной работой операторов, инженеров, аналитиков и командиров, а также тщательной подготовкой беспилотных комплексов к выполнению боевых задач.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что согласовал план дальнобойных операций и перечень приоритетных целей для украинских сил обороны.

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