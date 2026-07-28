"Птахи Мадяра" готують нові далекобійні удари по військових цілях РФ, - СБС. ФОТО
Сили безпілотних систем ЗСУ анонсували нову серію ударів по військових об'єктах російської армії. До бойового застосування вже готують далекобійні безпілотники, які працюють в оперативній глибині противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили безпілотних систем, підготовку до виконання бойових завдань проводять оператори 7-го батальйону 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра".
У СБС зазначили, що безпілотні комплекси класу middle strike призначені для ураження критично важливих військових об'єктів противника далеко за лінією фронту.
Серед пріоритетних цілей – логістичні вузли, транспорт, засоби протиповітряної оборони, паливна інфраструктура, пункти управління та інші військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях України.
У Силах безпілотних систем наголосили, що ефективність таких операцій забезпечує спільна робота операторів, інженерів, аналітиків і командирів, а також ретельна підготовка безпілотних комплексів до виконання бойових завдань.
Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив план далекобійних операцій та перелік пріоритетних цілей для українських сил оборони.
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