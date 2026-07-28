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Новини Удари по РФ
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Дрони масовано атакували Підмосков’я: уражено завод гумових виробів і логістичний склад, - росЗМІ

Дрони атакували підприємства в Підмосков’ї, росіяни заявляють про понад 390 БпЛА

У ніч на 27 липня безпілотники здійснили одну з наймасштабніших атак на Московську область. За повідомленнями російської сторони, під удар потрапили промислові об'єкти в Чехові та Колєдіно, а через загрозу БпЛА тимчасово обмежували роботу трьох московських аеропортів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про атаку заявили мер Москви Сергій Собянін, губернатор Московської області Андрій Воробйов, а також російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times.

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За словами Собяніна, протягом приблизно десяти годин російська ППО нібито перехопила 81 безпілотник, який прямував до Москви. Водночас російські джерела стверджують, що загалом у напрямку столиці РФ було запущено понад 390 дронів.

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок у Чехові. Інформацію про постраждалих російська влада уточнює.

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Водночас, за даними російського видання Astra, після атаки виникла пожежа на території Чеховського регенератного заводу, який спеціалізується на переробці автомобільних шин і виробництві гумотехнічної продукції. Також у Колєдіно загорівся склад логістичної компанії 3PL, розташований поруч із розподільчим центром маркетплейса Wildberries. У компанії заявили, що їхній логістичний центр продовжив роботу у штатному режимі.

Через атаку в Московській області оголосили режим безпілотної небезпеки. Російське МНС закликало жителів залишатися в укриттях і попередило про можливі перебої в роботі мобільного інтернету. Крім того, аеропорти Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово запроваджували обмеження на прийом і відправлення літаків.

Офіційних коментарів української сторони щодо цієї атаки на момент публікації не було. 

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  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 28 липня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників, які нібито прямували до Москви. На тлі атаки в столиці РФ та Московській області запровадили обмеження на роботу кількох аеропортів. За наявною інформацією, дрони уразили підприємство "Гідростальконструкція" в Чехові. Завод спеціалізується на виробництві компонентів для електростанцій та гідротехнічних споруд.

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Топ коментарі
+5
Завод гумових виробів. Уся мацква ув іздєліях №2?)
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28.07.2026 10:46 Відповісти
+4
дурнику, ти хочеш сказати що гума на рашці не застосовується у військових цілях?
Схоже якби у твоїх батьків у відповідний момент була б гума то в Україні поменшало б імбецилів.
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28.07.2026 11:07 Відповісти
+2
Завод по производству Изделий № * слегка поджарился.
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28.07.2026 10:44 Відповісти

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