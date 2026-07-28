Дроны массированно атаковали Подмосковье: поражены завод резиновых изделий и логистический склад, - российские СМИ

В ночь на 27 июля беспилотники совершили одну из самых масштабных атак на Московскую область. По сообщениям российской стороны, под удар попали промышленные объекты в Чехове и Коледино, а из-за угрозы со стороны БПЛА временно ограничили работу трех московских аэропортов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об атаке заявили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Собянина, в течение примерно десяти часов российская ПВО якобы перехватила 81 беспилотник, направлявшийся в Москву. В то же время российские источники утверждают, что в целом в направлении столицы РФ было запущено более 390 дронов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Чехове. Информацию о пострадавших российские власти уточняют.

Читайте: Wildberries не прекратил продажу товаров для армии РФ и пытается это скрыть, — ЦПД

В то же время, по данным российского издания Astra, после атаки возник пожар на территории Чеховского регенеративного завода, специализирующегося на переработке автомобильных шин и производстве резинотехнической продукции. Также в Коледино загорелся склад логистической компании 3PL, расположенный рядом с распределительным центром маркетплейса Wildberries. В компании заявили, что их логистический центр продолжил работу в штатном режиме.

Из-за атаки в Московской области объявили режим воздушной опасности. Российское МЧС призвало жителей оставаться в укрытиях и предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Официальных комментариев украинской стороны по поводу этой атаки на момент публикации не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удар по нефтяным объектам и экспортному терминалу в РФ, - Зеленский