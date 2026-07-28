Дроны массированно атаковали Подмосковье: поражены завод резиновых изделий и логистический склад, - российские СМИ
В ночь на 27 июля беспилотники совершили одну из самых масштабных атак на Московскую область. По сообщениям российской стороны, под удар попали промышленные объекты в Чехове и Коледино, а из-за угрозы со стороны БПЛА временно ограничили работу трех московских аэропортов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об атаке заявили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также российские СМИ, в том числе The Moscow Times.
По словам Собянина, в течение примерно десяти часов российская ПВО якобы перехватила 81 беспилотник, направлявшийся в Москву. В то же время российские источники утверждают, что в целом в направлении столицы РФ было запущено более 390 дронов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом в Чехове. Информацию о пострадавших российские власти уточняют.
В то же время, по данным российского издания Astra, после атаки возник пожар на территории Чеховского регенеративного завода, специализирующегося на переработке автомобильных шин и производстве резинотехнической продукции. Также в Коледино загорелся склад логистической компании 3PL, расположенный рядом с распределительным центром маркетплейса Wildberries. В компании заявили, что их логистический центр продолжил работу в штатном режиме.
Из-за атаки в Московской области объявили режим воздушной опасности. Российское МЧС призвало жителей оставаться в укрытиях и предупредило о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов.
Официальных комментариев украинской стороны по поводу этой атаки на момент публикации не было.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 28 июля российские власти заявили о массированной атаке беспилотников, которые якобы направлялись в Москву. На фоне атаки в столице РФ и Московской области ввели ограничения на работу нескольких аэропортов. По имеющейся информации, дроны поразили предприятие "Гидростальконструкция" в Чехове. Завод специализируется на производстве компонентов для электростанций и гидротехнических сооружений.
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Схоже якби у твоїх батьків у відповідний момент була б гума то в Україні поменшало б імбецилів.