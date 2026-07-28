В России заявили о массированной атаке дронов на Москву: работу аэропортов временно ограничили. ВИДЕО

В ночь на 28 июля российские власти заявили о массированной атаке беспилотников, которые якобы направлялись в Москву. На фоне этой атаки в столице РФ и Московской области ввели ограничения на работу нескольких аэропортов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Сначала мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы 12 сбитых беспилотниках. Впоследствии он сообщил еще о 21 дроне, а после 5:00 утра количество якобы сбитых БПЛА увеличилось еще на 40.

По последним заявлениям российской стороны, в общей сложности силы ПВО якобы уничтожили 81 беспилотник, летевший в направлении Москвы.

Московские аэропорты приостановили работу

Из-за атаки "Росавиация" временно ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Официальных сообщений о последствиях атаки или разрушениях российские власти не обнародовали.

В российских Telegram-каналах и соцсетях публиковались фото и видео пролета беспилотников, а также задымления в Московской области.

По данным пабликов, одной из возможных целей мог быть регенераторный завод в подмосковном Чехове, занимающийся утилизацией шин и производством резиновой крошки. Также сообщалось о вероятном ударе по складам Wildberries в селе Коледино.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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