СБС уразили 164 енергетичні цілі окупантів у Криму та на ТОТ, - Мадяр. ВIДЕО

Українські оператори безпілотників продовжують системно нищити енергетичну інфраструктуру російських загарбників на окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи "Птахів СБС" реалізували масштабну операцію з знеструмлення військово-логістичних вузлів ворога. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді Мадяр.

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Лише протягом 28–29 липня було успішно відпрацьовано по 10 енерговузлах: 6 із них - у ТОТ Криму, ще 4 - на захоплених територіях Херсонщини та Луганщини. Точні удари припали на підстанції ПС 330, ПС 220 та ПС 110 у Керчі, Феодосії, Євпаторії, Каїрці та інших населених пунктах.

Загалом за час проведення операції з 1 по 29 липня загальний рахунок знищених та пошкоджених об'єктів сягнув 164 енергетичних цілей, що суттєво підірвало енергозабезпечення військових об'єктів та логістики окупантів.

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Перелік уражених цілей

Результативні ураження 28-29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших нп:

Електропідстанція ПС 330 кВ "Аквілон", нп Каїрка, Херсонська обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 220 кВ "Каїрка", нп Каїрка, Херсонська обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 220 кВ "Феодосійська", нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 220 кВ "Мар'янівка", нп Мар'янівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Скло", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", нп Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС

Електропідстанція ПС 110 кВ "Мойнаки", нп Євпаторія, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"

Електропідстанція ПС 110 кВ "Альбатрос", нп Керч, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2"

Електропідстанція, нп Запорізьке, Луганська область, 20 ОБр СБС "К-2"

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