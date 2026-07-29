Після ударів по складах Wildberries росіянка скиглить та просить терміново скуповувати її товар. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка закликає жителів РФ терміново розкупити її товар через атаки на логістичні склади Wildberries.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка скаржиться, що забрати продукцію зі складів наразі неможливо, а єдиним способом уникнути збитків називає її якнайшвидший продаж.
За словами росіянки, вона просить кожного жителя РФ щось купити, поки її товар не згорів під час можливої чергової атаки на склади маркетплейсу.
"Купите, пожалуйста, что-нибудь, поддержите нас. Нам надо срочно распродать товар, пока он не сгорел", - скиглить росіянка на відео.
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