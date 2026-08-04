Украинские дроны впервые атаковали склад одной из крупнейших сетей супермаркетов РФ, - российские СМИ
Украинские беспилотники впервые атаковали распределительный центр одной из крупнейших российских сетей супермаркетов - "Лента". После удара на объекте в Ленинградской области возник пожар, а склад временно приостановил приемку товаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Склад "Ленты" приостановил работу после атаки
По данным российской стороны, беспилотник упал на территории логистического центра около 5:00 утра. Пожар тушили примерно четыре часа.
В компании заявили, что один из сотрудников получил ожоги, а распределительный центр временно прекратил прием продукции от поставщиков. В то же время в сети утверждают, что магазины обеспечены достаточными запасами товаров.
Российские ритейлеры опасаются новых ударов
По информации Bloomberg, после атак на логистические центры Wildberries и Ozon крупные торговые сети России начали готовиться к возможным новым ударам.
По данным агентства, руководство "Ленты" и X5 Group, которой принадлежат сети "Пятерочка" и "Перекресток", обращалось к российскому правительству в связи с ростом рисков.
Ритейлеры пытаются перестроить логистику: увеличить запасы товаров у поставщиков, чаще использовать небольшие склады вместо крупных логистических хабов и изменить схемы доставки, чтобы смягчить последствия возможных атак.
По данным "Коммерсанта", сети "Магнит" и X5 уже предложили части поставщиков самостоятельно доставлять продукцию в магазины и распределительные центры. Российские эксперты признают, что такая перестройка логистики приведет к росту затрат и, вероятно, к подорожанию продуктов.
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