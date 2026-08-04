Поражен пункт ФСБ РФ в Щасливцево, мосты и другие объекты противника, - Генштаб

В ночь на 4 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по временному пункту дислокации подразделения ФСБ в Щасливцево Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, потери противника уточняются.

Удары по мостам

Также были поражены автомобильный мост через реку Сейм в районе Званого Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского Запорожской области, которые противник использует для военной логистики и переброски сил и средств.

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Другие поражения

Также нанесены удары по ремонтным подразделениям оккупантов в Волчанском Запорожской области и Вольном в Донецкой области.

Во временно оккупированном украинском Крыму поражены пункт связи и питания ретранслятора ударных БПЛА типа "Герань/Гербера" в Оленовке и башня со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке.

Кроме того, в Бахмуте Донецкой области поражены пункт управления противника и узел связи.

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