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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ Удары по логистике РФ
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Россиянка из Самарской области жалуется на удары дронов по складам Wildberries

В сети появилась видеозапись, на которой жительница Самарской области РФ жалуется на последствия атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка сняла видео на фоне густого облака дыма, поднимающегося после удара по территории области, и пожаловалась на ситуацию в регионе.

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По словам женщины, ей страшно ехать по дороге мимо горящего склада маркетплейса, который оказался под ударом.

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Самара (28) атака (1891) ВСУ (8214) логистика (174) дроны (7838)
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Топ комментарии
+11
Та все вони знають і підтримують, це повністю однорідне біосміття разом з куйлом...
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04.08.2026 00:37 Ответить
+7
Кацапська курва не знає , що в Україні така біда
тягнеться роками і цілодобово через вашого
вилупка путлера , щоб він поскоріше відкинув лапті , мразь👹
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04.08.2026 00:20 Ответить
+7
Це ще не піпець, мордвинко - це піпусик, далі буде.
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04.08.2026 01:45 Ответить

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