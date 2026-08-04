Россиянка из Самарской области жалуется на удары дронов по складам Wildberries
В сети появилась видеозапись, на которой жительница Самарской области РФ жалуется на последствия атаки беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка сняла видео на фоне густого облака дыма, поднимающегося после удара по территории области, и пожаловалась на ситуацию в регионе.
По словам женщины, ей страшно ехать по дороге мимо горящего склада маркетплейса, который оказался под ударом.
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тягнеться роками і цілодобово через вашого
вилупка путлера , щоб він поскоріше відкинув лапті , мразь👹