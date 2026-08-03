Росіянка з Самарської області скиглить через удари дронів по складах Wildberries. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому жителька Самарської області РФ скиглить про наслідки атаки безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка записала відео на тлі густої хмари диму, яка здіймається після удару по території області, та поскаржилася на ситуацію в регіоні.
За словами жінки, їй страшно їхати дорогою повз палаючий склад маркетплейсу, який опинився під ударом.
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