После ударов украинских дронов Wildberries вывозит склады в Казахстан, Беларусь и Узбекистан, – российские СМИ

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал переносить товары длительного хранения на склады в Казахстане, Беларуси и Узбекистане после серии ударов украинских беспилотников по своей логистической инфраструктуре в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times, со ссылкой на участников встреч компании с продавцами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После ударов дронов компания меняет логистику

По словам собеседников издания, представители Wildberries сообщили продавцам, что склады для долгосрочного хранения товаров теперь будут работать за пределами России.

Один из продавцов отметил, что компания уже начала перенаправлять товары на зарубежные площадки.

"Как только компания просит поставить товар на новый склад, как в него бьют дроны", — цитируют российские СМИ одного из участников встречи.

По данным российской стороны, вследствие атак украинских беспилотников Wildberries потеряла около 20% своих складских мощностей.

Читайте: Поражен пункт ФСБ РФ в Щасливцево, мосты и другие объекты противника, — Генштаб

Российские продавцы опасаются убытков

Собеседники издания утверждают, что перенос складов может увеличить сроки доставки товаров и сделать логистику дороже.

Кроме того, продавцы обеспокоены необходимостью оформления таможенных деклараций при перемещении товаров через границу. По их словам, часть продукции поступала в Россию по "серым" схемам, что может затруднить ее экспорт.

Также российские предприниматели опасаются, что из-за новой логистики на маркетплейсе возрастет доля дешевых товаров из Китая, что усилит конкуренцию для российских производителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянка из Самарской области жалуется на удары дронов по складам Wildberries. ВИДЕО

Компания уже развивает инфраструктуру за рубежом

По информации российских СМИ, у Wildberries уже есть складские комплексы в Казахстане, Беларуси и Узбекистане, а также ведется строительство новых логистических объектов.

В частности, в Казахстане компания арендует около 46 тыс. кв. м складских площадей и строит ещё более 260 тыс. кв. м. В Беларуси продолжается строительство крупного складского комплекса, а в Узбекистане создаётся центральноазиатский логистический хаб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крупнейшие торговые сети РФ на фоне украинских дроновых атак готовятся к новым ударам по складам, — российские СМИ