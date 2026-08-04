Маркетплейс Ozon прекратил доставку в Крым и ответил оккупантке: "Севастополь — это не территория РФ". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой жительница оккупированного Севастополя жалуется на "несправедливость" после того, как маркетплейс Ozon перестал оформлять доставку товаров в город и на территорию временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне атак на склады Wildberries другой российский маркетплейс Ozon исключил Севастополь и Крым из списка регионов, доступных для доставки.
По словам россиянки, еще вчера она без проблем оформляла заказ, однако уже сегодня служба поддержки сообщила ей, что Севастополь не входит в состав территории РФ, а потому доставка товаров туда невозможна.
"Еще буквально вчера Ozon доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь, а сегодня оказывается, что Севастополь — это не территория РФ", — сетует оккупантка на видео.
После такого ответа от маркетплейса россиянке осталось только возмущаться новыми "сюрпризами" для жителей оккупированного полуострова.
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