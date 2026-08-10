РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13939 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по логистике РФ Удары по Wildberries
3 198 22

Россиянка жалуется, что Wildberries продает их "уничтоженные" товары на других маркетплейсах. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой возмущенная россиянка жалуется, что маркетплейс Wildberries продаёт "конфискованные" товары продавцов с другой платформы - AliExpress.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что она и еще тысячи российских продавцов обнаружили свои товары на AliExpress, хотя, по ее словам, передавать их для продажи на других площадках никто не разрешал.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам россиянки, Wildberries уже несколько раз менял условия оферты после атак украинских дронов на склады маркетплейса. Среди последних изменений, как утверждает возмущенная женщина, появился пункт, позволяющий компании размещать товары продавцов на других платформах без их согласия.

В результате российские продавцы оказались в несколько парадоксальной ситуации: пока одни считают свои товары уничтоженными после ударов по складам, другие вдруг находят их в продаже на сторонних маркетплейсах.

Смотрите также: Маркетплейс Ozon прекратил доставку в Крым и ответил оккупанту: "Севастополь - это не территория РФ". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка из Самарской области жалуется на удары дронов по складам Wildberries. ВИДЕО

Автор: 

атака (1916) ВСУ (8247) логистика (191) дроны (7883)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Чьо нє смєйотєсь? Нє смєшно, нє понялі? Ета цап-царап!
показать весь комментарий
10.08.2026 17:01 Ответить
+4
Досі скиглити. Бери лопату та копай дикі ягоди
показать весь комментарий
10.08.2026 17:05 Ответить
+3
Кацапи, які барижать незгорілим товаром, повинні молитися нашим дронам.
показать весь комментарий
10.08.2026 17:03 Ответить

Загрузка...

 
 