Россиянка жалуется, что Wildberries продает их "уничтоженные" товары на других маркетплейсах. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой возмущенная россиянка жалуется, что маркетплейс Wildberries продаёт "конфискованные" товары продавцов с другой платформы - AliExpress.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что она и еще тысячи российских продавцов обнаружили свои товары на AliExpress, хотя, по ее словам, передавать их для продажи на других площадках никто не разрешал.

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По словам россиянки, Wildberries уже несколько раз менял условия оферты после атак украинских дронов на склады маркетплейса. Среди последних изменений, как утверждает возмущенная женщина, появился пункт, позволяющий компании размещать товары продавцов на других платформах без их согласия.

В результате российские продавцы оказались в несколько парадоксальной ситуации: пока одни считают свои товары уничтоженными после ударов по складам, другие вдруг находят их в продаже на сторонних маркетплейсах.

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