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Новини Обстріли Києва
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Київ зазнав чергового удару балістикою: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлено)

У Києві вибухи

У ніч на вівторок, 11 серпня, російські війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Київська міська військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

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У КМВА повідомили про оголошення повітряної тривоги у столиці через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — закликали в адміністрації.

Згодом у Києві пролунали вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко також повідомив про атаку на місто та закликав мешканців перебувати в укриттях.

"Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Згодом він повідомив про виклик медиків у Шевченківський район Києва.

Оновлена інформація

У КМВА повідомили про те, що У Шевченківському районі фіксується загоряння складських приміщень.

Загроза зберігається. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлена інформація 

Станом на 01:20 відомо про одного потерпілого. На місці працюють служби, інформація оновлюється, - повідомили в КМВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Україну увечері 10 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Автор: 

Київ (16807) обстріл (36105) балістичні ракети (706)
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Топ коментарі
+6
Хай но тільки завтра в зведеннях не буде знищення пари рашистських Вайлдберисів, НПЗ і десятка кораблів. А взагалі цей терор українських міст і цивільних не припиниться доти доки не буде палати моцква від нашої балістики.
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11.08.2026 01:43 Відповісти
+6
В нас немає балістики. Бо в нас досі немає мільярда дерев, мільона дронів і 4000$ зарплати вчителів. І навіть далеко не кожен з нас президент...
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11.08.2026 03:29 Відповісти
+2
До найближчого укриття 12 хвилин ходу. Кацапсько-кімченінівська кімча прилітає через 2-4 хвилини.
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11.08.2026 01:05 Відповісти

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