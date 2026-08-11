Київ зазнав чергового удару балістикою: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлено)

У ніч на вівторок, 11 серпня, російські війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Київська міська військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ.

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У КМВА повідомили про оголошення повітряної тривоги у столиці через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", — закликали в адміністрації.

Згодом у Києві пролунали вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко також повідомив про атаку на місто та закликав мешканців перебувати в укриттях.

"Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", — написав Кличко.

Згодом він повідомив про виклик медиків у Шевченківський район Києва.





Оновлена інформація

У КМВА повідомили про те, що У Шевченківському районі фіксується загоряння складських приміщень.

Загроза зберігається. Будь ласка, залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлена інформація

Станом на 01:20 відомо про одного потерпілого. На місці працюють служби, інформація оновлюється, - повідомили в КМВА.

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