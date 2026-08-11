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Новини Обстріли Запоріжжя Атака РФ на Запоріжжя
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РФ завдала комбінованого удару по Запоріжжю: є загиблі та поранені, у місті пошкоджені будинки (оновлено)

Атака РФ на Запоріжжя

У ніч на 11 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Запоріжжю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Атака на Запоріжжя

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі. Також є знеструмлення та виникли пожежі.

Екстрені служби вже працюють на місцях, - зазначив Федоров. 

Пізніше він повідомив, що внаслідок обстрілу щонайменше дві людини поранені. Інформація про наслідки атаки продовжує надходити.

Оновлена інформація

Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, - повідомив Іван Федоров.
Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі.

Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Оновлена інформація

О 02:07 - Федоров повідомив про п'ятьох загиблих унаслідок атаки на Запоріжжя та ще 20 поранених.

Також читайте: У Києві пролунали потужні вибухи, росіяни атакували місто балістикою (оновлено)

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Запоріжжя (2292) обстріл (36105) Запорізька область (5144) атака (1918) Запорізький район (776)
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