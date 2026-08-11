РФ завдала комбінованого удару по Запоріжжю: є загиблі та поранені, у місті пошкоджені будинки (оновлено)
У ніч на 11 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Запоріжжю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на Запоріжжя
За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі. Також є знеструмлення та виникли пожежі.
Екстрені служби вже працюють на місцях, - зазначив Федоров.
Пізніше він повідомив, що внаслідок обстрілу щонайменше дві людини поранені. Інформація про наслідки атаки продовжує надходити.
Оновлена інформація
Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, - повідомив Іван Федоров.
Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі.
Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.
Оновлена інформація
О 02:07 - Федоров повідомив про п'ятьох загиблих унаслідок атаки на Запоріжжя та ще 20 поранених.
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