РФ завдала комбінованого удару по Запоріжжю: є загиблі та поранені, у місті пошкоджені будинки (оновлено)

У ніч на 11 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Запоріжжю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Атака на Запоріжжя

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та нежитлові будівлі. Також є знеструмлення та виникли пожежі.

Екстрені служби вже працюють на місцях, - зазначив Федоров.

Пізніше він повідомив, що внаслідок обстрілу щонайменше дві людини поранені. Інформація про наслідки атаки продовжує надходити.

Оновлена інформація

Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, - повідомив Іван Федоров.

Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі.

Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Оновлена інформація

О 02:07 - Федоров повідомив про п'ятьох загиблих унаслідок атаки на Запоріжжя та ще 20 поранених.

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