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Новини Обстріли Києва
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Наслідки нічного обстрілу Києва: постраждала людина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю. Внаслідок російської атаки зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень Шевченківського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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У дитячій лікарні утворилися вирви

На території медичного закладу утворилися дві вирви. Внаслідок удару пошкоджено скління будівлі та газову трубу.

Працівники газової служби оперативно ліквідували витік газу.

Під час атаки діти та медичний персонал перебували в укритті. За попередньою інформацією, унаслідок влучання на території лікарні ніхто не загинув і не постраждав.

У Шевченківському районі горів склад

За іншою адресою внаслідок російського удару сталося займання та часткове руйнування складського приміщення.

Пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 квадратних метрів. На місці виявили одну постраждалу людину та передали її медикам.

Згодом рятувальники повідомили про повну ліквідацію пожежі на складі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ зазнав чергового удару балістикою: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлено)

Рятувальні роботи тривають

На місцях російського удару продовжують працювати відповідні служби. Наслідки атаки та інформація про постраждалих уточнюються.

У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня
У Києві після удару РФ горів склад і пошкоджена лікарня

Автор: 

Київ (16807) обстріл (36105) Повітряні атаки на Київ (1092)
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Топ коментарі
+5
Наче ж було через 5-10 хвилин після тривоги. Головне що ніхто не загинув
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11.08.2026 09:50 Відповісти
+1
Була тривога. Хвилин за 10 до
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11.08.2026 11:08 Відповісти
+1
Рашистські козли стирають потроху Київ в труху і чекають зиму.
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11.08.2026 11:18 Відповісти

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