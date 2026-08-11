Последствия ночного обстрела Киева: пострадал человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 11 августа враг обстрелял столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки было зафиксировано попадание на территории одной из детских больниц Шевченковского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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В детской больнице образовались воронки

На территории медицинского учреждения образовались две воронки. В результате удара повреждены окна здания и газовая труба.

Сотрудники газовой службы оперативно ликвидировали утечку газа.

Во время атаки дети и медицинский персонал находились в укрытии. По предварительной информации, в результате попадания на территории больницы никто не погиб и не пострадал.

В Шевченковском районе горел склад

По другому адресу в результате российского удара произошло возгорание и частичное разрушение складского помещения.

Пожар удалось локализовать на площади 1200 квадратных метров. На месте обнаружили одного пострадавшего и передали его медикам.

Впоследствии спасатели сообщили о полной ликвидации пожара на складе.

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Спасательные работы продолжаются

На местах российского удара продолжают работать соответствующие службы. Последствия атаки и информация о пострадавших уточняются.























