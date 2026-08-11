Москва готовится к эскалации, - Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по Запорожью и Киеву. ФОТОрепортаж
С ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара в Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Чем наносил удары враг?
По его словам, по городу были нанесены удары северокорейскими баллистическими ракетами, "Цирконами" и КАБами. Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре.
Жертвы
К сожалению, на данный момент известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Спасатели продолжают тушить пожар на одном из мест попаданий.
Другие атаки врага
Зеленский также напомнил, что в Киеве ракетным ударом были повреждены здание инфекционной больницы и предприятия.
"Фактически ежедневно продолжается террор с помощью дронов в наших прифронтовых населенных пунктах. В Херсоне и Харькове ночью были попадания по подстанциям, есть отключения. Все службы работают, чтобы вернуть свет семьям. Также наносились удары по Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областям. Помимо ракет, по Украине было задействовано более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды", - уточнил глава государства.
Усиление давления на РФ
"Каждый шаг России - наращивание производства баллистического оружия, привлечение северокорейских средств, подготовка к мобилизации - все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И миру нужно реагировать сейчас, не ждать. Больше санкционного давления именно на предприятия, работающие на российскую войну, больше помощи для Украины в сфере ПВО - все это необходимо, чтобы у мира был шанс. Спасибо тем, кто помогает", - резюмирует он.
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Дякую, велике дякую!
Чули порохоботи, а ви кажете, що Володимир Олександрович нічого не роблять. Роблять!