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Новости Фото Санкции против России Атака на Запорожье Атака ракет и БпЛА на Киев
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Москва готовится к эскалации, - Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по Запорожью и Киеву. ФОТОрепортаж

С ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Чем наносил удары враг?

По его словам, по городу были нанесены удары северокорейскими баллистическими ракетами, "Цирконами" и КАБами. Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы нанести максимальный ущерб именно гражданской инфраструктуре.

Жертвы

К сожалению, на данный момент известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Спасатели продолжают тушить пожар на одном из мест попаданий.

Другие атаки врага

Зеленский также напомнил, что в Киеве ракетным ударом были повреждены здание инфекционной больницы и предприятия.

"Фактически ежедневно продолжается террор с помощью дронов в наших прифронтовых населенных пунктах. В Херсоне и Харькове ночью были попадания по подстанциям, есть отключения. Все службы работают, чтобы вернуть свет семьям. Также наносились удары по Донецкой, Днепропетровской и Николаевской областям. Помимо ракет, по Украине было задействовано более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды", - уточнил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ночного обстрела Киева: один человек пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака РФ на Украину 11 августа
Атака РФ на Украину 11 августа
Атака РФ на Украину 11 августа
Атака РФ на Украину 11 августа
Атака РФ на Украину 11 августа
Атака РФ на Украину 11 августа

Усиление давления на РФ

"Каждый шаг России - наращивание производства баллистического оружия, привлечение северокорейских средств, подготовка к мобилизации - все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И миру нужно реагировать сейчас, не ждать. Больше санкционного давления именно на предприятия, работающие на российскую войну, больше помощи для Украины в сфере ПВО - все это необходимо, чтобы у мира был шанс. Спасибо тем, кто помогает", - резюмирует он.

Смотрите: Удар по Запорожью: шестеро погибших, десятки раненых. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Запорожье (3168) Зеленский Владимир (25489) Киев (27227) обстрел (34806) санкции (12500) Запорожская область (4764) Запорожский район (774)
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Топ комментарии
+18
Припини нам озвучувати, що робить і буде робити москва - захисти людей від смертоносних ракет, шахедів і КАБів. Тиж це у 2019 році обіцяв. Знову винні партнери, що не дали антибалістику? А де твоя? Хто змушував розмівновувати Чонгар і знищувати наші ракетні програми?
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11.08.2026 10:41 Ответить
+11
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11.08.2026 10:26 Ответить
+9
Красно вам дякуємо вельмишановний Володимир Олексадрович за те, що ви відреагували на нічні удари РФ по Запоріжжю і Києву, а також за інформацію про ураження цих міст і що були удари північнокорейською балістикою, "цирконами" та КАБами. А також за те, що Ви повідомили про те, що кожен крок рашки - це нарощення виробництва балістики, залучення північнокорейських засобів, підготовка мобілізації - все це показує, що москва готується не до миру, а до ескалації.
Дякую, велике дякую!
Чули порохоботи, а ви кажете, що Володимир Олександрович нічого не роблять. Роблять!
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11.08.2026 10:42 Ответить

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