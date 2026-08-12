Ухвалено рішення обмежити дані щодо ворожої балістики в ранкових зведеннях: у режимі онлайн інформуватиметься усе без змін, - Ігнат

Повітряні Сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи.

Про це повідомляє начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

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У режимі онлайн - без змін

Так, він наголосив, що в режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово. Також зберігається формат ранкових повідомлень по результатах бойової роботи за ніч.

"Втім, військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої "балістики" (під час масованих атак) – кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей. Заздалегідь, дякую за розуміння! Підкреслю – в режимі онлайн інформуватиметься усе без змін", - зазначив Ігнат.

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Також він зауважив, що управління комунікацій Командування Повітряних Сил в надалі надаватиме для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу ворога.

Атаки в липні

За словами Ігната, у липні 2026 року ворог застосував понад 450 ракет різних типів, майже 200 із них – ті, що атакують по балістичній траєкторії.

Що передувало

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Повітряні сили ЗСУ змінили формат щоденних звітів щодо засобів повітряного нападу, які Росія застосовує проти України. У зведеннях перестали зазначати конкретну кількість випущених ворогом ракет.

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