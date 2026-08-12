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Винищувачі Повітряних сил уразили місце зберігання боєкомплекту окупантів. ВIДЕО

Пілоти винищувачів Повітряних сил України завдали удару по будівлі, де російські окупанти зберігали боєкомплект та військове обладнання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри ураження опублікував один із українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

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За наявною інформацією, росіяни стягували та накопичували в цій будівлі боєприпаси.

Після влучання українських сил на об'єкті сталася потужна детонація, внаслідок якої склад та його вміст були знищені.

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