Колона російських всюдиходів "Улан" їхала з Курщини на штурм Сумщини, але потрапила під атаку FPV-дронів 158-ї ОМБр. ВIДЕО

Низка російських всюдиходів "Улан" рухалася з Курської області у напрямку Сумщини для участі у штурмі, однак була знищена внаслідок атаки українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колону ворожої техніки пілоти 158-ї окремої механізованої бригади виявили під час аеророзвідки місцевості.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дорогою рухалися щонайменше 5 російських всюдиходів, які окупанти намагалися використати для перекидання сил на напрямок бойових дій.

Після виявлення колони українські оператори завдали по ній серію ударів FPV-дронами та знищили ворожу техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Півдні прикордонники знищили гармату Д-30, РЕБ та укриття окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Фенікса" за липень знищили 250 російських БпЛА різних типів. ВIДЕО