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Новини Відео Знищення російської техніки
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Колона російських всюдиходів "Улан" їхала з Курщини на штурм Сумщини, але потрапила під атаку FPV-дронів 158-ї ОМБр. ВIДЕО

Низка російських всюдиходів "Улан" рухалася з Курської області у напрямку Сумщини для участі у штурмі, однак була знищена внаслідок атаки українських дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колону ворожої техніки пілоти 158-ї окремої механізованої бригади виявили під час аеророзвідки місцевості.

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Дорогою рухалися щонайменше 5 російських всюдиходів, які окупанти намагалися використати для перекидання сил на напрямок бойових дій.

Після виявлення колони українські оператори завдали по ній серію ударів FPV-дронами та знищили ворожу техніку.

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армія рф (22071) знищення (10828) ЗСУ (8970) дрони (8611)
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Топ коментарі
+8
тільки шустрі кацапські вояки повтікали... кинули "уланів" на розпал...
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12.08.2026 11:10 Відповісти
+5
Улани, гусари, fpv пофіг
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12.08.2026 11:08 Відповісти
+5
прапорщики не встигли пальне злити
щоб продати...не поталонило..
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12.08.2026 11:18 Відповісти

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