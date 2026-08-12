Колона російських всюдиходів "Улан" їхала з Курщини на штурм Сумщини, але потрапила під атаку FPV-дронів 158-ї ОМБр. ВIДЕО
Низка російських всюдиходів "Улан" рухалася з Курської області у напрямку Сумщини для участі у штурмі, однак була знищена внаслідок атаки українських дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, колону ворожої техніки пілоти 158-ї окремої механізованої бригади виявили під час аеророзвідки місцевості.
Дорогою рухалися щонайменше 5 російських всюдиходів, які окупанти намагалися використати для перекидання сил на напрямок бойових дій.
Після виявлення колони українські оператори завдали по ній серію ударів FPV-дронами та знищили ворожу техніку.
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щоб продати...не поталонило..