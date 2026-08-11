Прикордонники "Фенікса" за липень знищили 250 російських БпЛА різних типів. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" за липень знищили 250 російських безпілотників літакового типу, завдавши ворогу збитків майже на $10 мільйонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів-перехоплювачів підрозділу показали добірку найяскравіших уражень ворожих БпЛА у телеграм-каналі ДПСУ.
Серед знищених безпілотників - "Молнії", "КУБи", "Гербери", "Шахеди", "Ланцети", "Суперками", "Князь Вєщій Олег" та "Орлани".
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