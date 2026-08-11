УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9915 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників
253 0

Прикордонники "Фенікса" за липень знищили 250 російських БпЛА різних типів. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" за липень знищили 250 російських безпілотників літакового типу, завдавши ворогу збитків майже на $10 мільйонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів-перехоплювачів підрозділу показали добірку найяскравіших уражень ворожих БпЛА у телеграм-каналі ДПСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед знищених безпілотників - "Молнії", "КУБи", "Гербери", "Шахеди", "Ланцети", "Суперками", "Князь Вєщій Олег" та "Орлани".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист застряг у розбитому вікні під час втечі від українського дрона та був ліквідований. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони RAM-2X уразили ворожу РЛС П-18 "Терек" під час облаштування укриття для техніки. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6412) прикордонники (1288) знищення (10828) дрони (8611)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 