Рашист застряг у розбитому вікні під час втечі від українського дрона та був ліквідований. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український дрон переслідує рашиста для ліквідації в одній із забудов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час втечі окупанта, ймовірно, накрило віконною рамою, внаслідок чого він застряг у розбитому склі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час підльоту українського безпілотника на кадрах видно, як загарбник намагається вибратися з пастки, проте всі його спроби виявляються невдалими. Зрештою український дрон наздоганяє противника та ліквідовує його.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів бригади "Азов" розгромили російську колону майже за 20 км від лінії фронту. ВIДЕО

Дивіться також: Українські дрони RAM-2X уразили ворожу РЛС П-18 "Терек" під час облаштування укриття для техніки. ВIДЕО