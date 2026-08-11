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Рашист застряг у розбитому вікні під час втечі від українського дрона та був ліквідований. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український дрон переслідує рашиста для ліквідації в одній із забудов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час втечі окупанта, ймовірно, накрило віконною рамою, внаслідок чого він застряг у розбитому склі.

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Під час підльоту українського безпілотника на кадрах видно, як загарбник намагається вибратися з пастки, проте всі його спроби виявляються невдалими. Зрештою український дрон наздоганяє противника та ліквідовує його.

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армія рф (22071) знищення (10828) ЗСУ (8970) дрони (8611)
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Топ коментарі
+6
Сначала сраку порезали, а потом вообще оторвали. Ради этого стоило ехать в Украину!
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11.08.2026 18:54 Відповісти
+5
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11.08.2026 17:18 Відповісти
+4
Ага, влип очкарик!
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11.08.2026 17:21 Відповісти

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