Рашист застряг у розбитому вікні під час втечі від українського дрона та був ліквідований. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український дрон переслідує рашиста для ліквідації в одній із забудов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час втечі окупанта, ймовірно, накрило віконною рамою, внаслідок чого він застряг у розбитому склі.
Під час підльоту українського безпілотника на кадрах видно, як загарбник намагається вибратися з пастки, проте всі його спроби виявляються невдалими. Зрештою український дрон наздоганяє противника та ліквідовує його.
Топ коментарі
+6 Oleg K #525841
показати весь коментар11.08.2026 18:54 Відповісти Посилання
+5 Амандрапапупа
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+4 Амандрапапупа
показати весь коментар11.08.2026 17:21 Відповісти Посилання
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