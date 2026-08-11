Рашист застрял в разбитом окне во время побега от украинского дрона и был ликвидирован. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон преследует рашиста с целью его уничтожения в одном из жилых комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время побега оккупанта, вероятно, накрыло оконной рамой, в результате чего он застрял в разбитом стекле.

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Во время подлета украинского беспилотника на кадрах видно, как захватчик пытается выбраться из ловушки, однако все его попытки оказываются безуспешными. В конце концов украинский дрон догоняет противника и уничтожает его.

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