Рашист застрял в разбитом окне во время побега от украинского дрона и был ликвидирован. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон преследует рашиста с целью его уничтожения в одном из жилых комплексов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время побега оккупанта, вероятно, накрыло оконной рамой, в результате чего он застрял в разбитом стекле.
Во время подлета украинского беспилотника на кадрах видно, как захватчик пытается выбраться из ловушки, однако все его попытки оказываются безуспешными. В конце концов украинский дрон догоняет противника и уничтожает его.
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